Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz."

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "( Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." Akar, Yunanistan ile istikşafi, güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını belirtti.

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