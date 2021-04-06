Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve o günden bugüne ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan Anadolu Ajansının 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.