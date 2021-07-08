Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta milli sporcu Berke Saka, altın madalya elde etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda, erkekler 200 metre bireysel karışık finali yapıldı.

Milli yüzücü Berke Saka, 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Bir diğer milli sporcu Sanberk Yiğit Oktar, 2.03.51 ile yarışı 7. sırada bitirdi.

Ukrayna'dan Vadym Naumenko gümüş, Alman Cedric Buessing bronz madalya aldı.

Milli sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü yarışında finalde yüzdüğü 54.91'lik derecesiyle 17-18 ve 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak, Avrupa dördüncüsü olmuştu.