Son dakika haberleri! Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama

31.03.2022 19:14
Son dakika haberleri! Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberi... Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makinaları, sahte TAPDK bandrolleri, cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kayseri merkezli olarak Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu makaron, 7 ton tütün, 10 bin paket kaçak sigara, 10 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 500 adet cinsel içerikli hap, 12 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden 4'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri! Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haberleri! Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama

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Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede Son dakika haberleri... Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede Son Dakika | Kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi Son Dakika | Kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Kaçak Sigara, Kayseri, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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