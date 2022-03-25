Son dakika haberleri... Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları, nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı adına söz alan bazı avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu.

Katılma talebine karşı ara karar veren heyet, ilgili kanunda suçtan doğrudan zarar gören kişinin katılma hakkı olabileceğini belirterek talebi reddetti.

Sanığın "cezai ehliyeti tam" raporu

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan gelen raporlar okundu.

Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunun hazırladığı raporda, 9 Kasım 2021'de yapılan muayenede sanıkta herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğine rastlanamadığı belirtildi. Raporda, yapılan muayenede sanığın suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğuna vurgu yapıldı.

Söz alan müşteki avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurumu raporuna göre karar verilmesini talep etti.

Anne Cengiz de Türk adaletine güvendiğini söyledi.

Söz verilen sanık Boz ise, "Şeytan bana günde 12 saat boyunca musallat oluyor. Silüeti ile bana görünüyor. Birilerini öldürmemi istiyor. Uyuduğum zamanlar bana ilişmemektedir." dedi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Daha sonra söz alan duruşma savcısının mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, sanık Can Göktuğ Boz'un daha önce maktul Başak Cengiz'i hiç tanımadığı, sanığın tek başına ve savunmasız olan Cengiz'in takip ettiği belirtildi.

Sanığın Başak Cengiz'i daha da savunmasız yakalamak, arkasından saldırmak için maktulün sokaktan geçişini izlediği ifade edilen mütalaada, sanığın kısa bir süre yürüyerek takip ettiği Cengiz'e koşarak yetiştiği anlatıldı.

Mütalaada, sanığın elindeki kılıcı iki eliyle tutarak Cengiz'e sapladığı, duraksamadan 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü olmak üzere 12 kılıç darbesiyle saldırısını sürdürdüğü kaydedildi.

Mütalaada, maktulün "imdat" sesini duyan kişinin yaklaşmaya çalıştığı sırada sanığın kılıcı havaya kaldırarak, "sana da saplarım, yaklaşma" dediği ifade edildi.

Savcılık mütalaasında, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Cengiz'in annesi fenalaştı

Mütalaada Başak Cengiz'in öldürülmesine ilişkin anların anlatıldığı sırada duruşma salonunda bulunan Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ile bazı yakınları ağlayarak fenalaştı.

Mahkeme başkanı, Beyhan Cengiz'i sakinleşmesi için salondan çıkarttırdı. Anne Cengiz, bir süre sonra duruşma salonuna geri döndü.

Daha sonra söz alan Beyhan Cengiz, mütalaaya katıldığını belirterek, mahkeme başkanına hitaben, "Dünyada kötülüğün gezdiği bu dünyada sahipsiz kalan kadınlara umut olmanızı istiyorum. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyin. Öyle bir ceza alsın ki örnek olsun. Bir daha bayanlara el kalkmasın. Hak ve adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanık Can Göktuğ Boz, "Bir diyeceğim yoktur, sadece pişmanım" dedi.

Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaa için istedikleri ek süre talebini kabul etti.

Heyet, dosyanın Adli Tıp Kurumunun üst kurumuna gönderilip sanığın akıl sağlığı hakkında nihai kesin raporun alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anne Cengiz: "Bu, kadınların davası"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, kızının çok duyarlı bir evlat olduğunu, yüreğinde herkese yetecek kadar iyilik bulunduğunu belirterek, "Başak Cengiz hiçbir şeyden habersiz o gün başarıyla gururla yaptığı projeyi teslim etmenin sevinci gururuyla, kalbinde sevdasıyla elindeki hedefleriyle vatanının güvenilir bildiği kaldırımında yürürken zalim yıllarca, aylarca yaptığı planla zamanını kendi seçiyor. Yerini kendi seçiyor. Kılıcını kendi seçiyor. Kadın oluşunu kendi seçiyor. Arkadan hedefine ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Davanın bir sonraki celsesinde çıkacak kararı o gün kadınlara müjde olarak duyuracağını anlatan anne Cengiz, "Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine fırsat verilemeyecek. Öyle karar çıkacak ki, örnek karar olacak. Bunun için hepinizin bugünkü gibi arkamızda olması lazım. Bu bizden çıktı. Bu dünyanın, vatanımın davası. Bu kadınların davası." dedi.

Diğer açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan da 22 Nisan'da yapılacak duruşmada emsal karar ortaya çıkacağına inandıklarını söyledi.

Verilecek kararın caydırıcılık noktasında da toplumda bir etki oluşturacağına inandığını aktaran İlhan, "İnşallah bu tür olayların tekrar yaşanmaması konusunda elimizden gelen gayreti sonuna kadar devam ettireceğiz. Temennimiz bu acılar yaşanmasın. Annelerin yüreği yanmasın. Kadınlarımız hunharca hiçbir suçu yokken öldürülmesin." diye konuştu.

KADEM adına açıklama yapan avukat Canan Sarı ise duruşmada Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ile sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunun bir kez daha belgelendiğini ifade etti.

Vahşice işlenen bu cinayette, adaletin sağlanması ve sanığın en ağır ceza ile cezalandırılması için davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktaran Sarı, "Böylesi vahim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle kadına yönelik şiddet faillerine hak ettikleri cezanın en hızlı, adil ve isabetli şekilde verilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.