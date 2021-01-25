Son dakika haberleri: Mimarsinan Mahallesi'ndeki tesisler halkın beğenisini kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mimarsinan Mahallesi'ndeki tesisler halkın beğenisini kazandı

25.01.2021 12:41
Son dakika haberleri: Mimarsinan Mahallesi'ndeki tesisler halkın beğenisini kazandı, System.String[]

Son dakika haberler: Kocasinan Belediyesinin kadınlara, çocuklara ve erkeklere yönelik ayrı tesisler kazandırdığı Mimarsinan Mahallesi sakinleri, hizmetleriyle yaşam standartlarını yükselten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesinin kadınlara, çocuklara ve erkeklere yönelik ayrı tesisler kazandırdığı Mimarsinan Mahallesi sakinleri, hizmetleriyle yaşam standartlarını yükselten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Mahallesi'nde 12 yıldır ikamet eden Nuh Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hizmete açılmayan erkeklere özel tesisi merakla beklediklerini, çocuklarının mahalledeki çocuk kulübünden yararlandıklarını anlattı.

Mahalle sakini Zehra Şahin de belediyenin en fazla memnun olduğu hizmetlerinin başında çocuk kulübünün geldiğini belirterek, "Çocuklarım, kulüp sayesinde çok güzel etkinliklere imza attı. Bir an önce pandeminin bitmesini ve buranın yeniden faaliyetlerine başlamasını özlemle bekliyoruz. Mahallemize modern pazar yeri yapıldığı için ayrıca memnunum. Sayın Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Emine Odabaşı ise 10 senedir mahallede oturduklarını, yüzmeleri için yapılan tesisin ve modern pazar yerinin mahalleye çok yakıştığını aktardı.

Kocasinan'ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri yapmaya devam edeceklerini ifade eden Çolakbayrakdar da Türkiye'ye örnek bir ilçe oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

İlçenin çehresini değiştirecek projelere imza atan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Mahallelerimize çok sayıda sosyal tesis kazandırıyoruz. Bunlardan biri olan Mimarsinan Mahallemizdeki tesislerimiz, içinden geçmiş olduğumuz pandemi nedeniyle hizmet vermemektedir. İnşallah en kısa zamanda bu pandemiyi atlatıp, yeniden hemşehrilerimize bu alanda da hizmet vermeye başlarız. Burada çocuklarımıza yönelik eğitim veren sosyal tesisimiz ve ayrıca hanımlara özel Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren çok amaçlı bir sosyal tesisimiz var. Özellikle mahallemize bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda erkeklere özel yeni bir tesis daha kazandırdık."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Nuh Şahin, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mimarsinan Mahallesi'ndeki tesisler halkın beğenisini kazandı - Son Dakika


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