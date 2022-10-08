Son dakika haberleri... Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada

BURSA'da özel halk minibüsü şoförü Selahattin Bila'nın, araçta fenalaşan Suriye uyruklu öğrenci Yaser Homs'u (15) hastaneye götürdüğü anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

İnegöl'de Suriyeli lise öğrencisi Yaser Homs, salı günü okula gitmek için özel halk minibüsüne bindi. Homs, bir süre sonra göğsünün ağrıdığını söyleyerek, şoför Selahattin Bila'dan yardım istedi. Homs'un fenalaşmasının üzerine Bila, minibüsteki diğer yolcuları indirerek hastaneye doğru ilerlemeye çalıştı. Bu sırada Bila, seyir halindeki jandarma ekibini durdurup, "Araçta yolcu var, bana yolu açar mısın" dedi. Bunun üzerine jandarma ekibi de sirenlerle yolu açarak, hastaneye kadar minibüse öncülük etti. Bila, fenalaşan genci İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste müdahale edilen Homs'un kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Bir süre takibi yapılan Yaser Homs, taburcu edildi. Öte yandan şoförün, öğrenciyi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar, araç içi kamerasınca anbean kaydedildi.