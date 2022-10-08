Son dakika haberleri... Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada

08.10.2022 11:30
Son dakika haberleri... Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada

Son dakika haberine göre BURSA'da özel halk minibüsü şoförü Selahattin Bila'nın, araçta fenalaşan Suriye uyruklu öğrenci Yaser Homs'u (15) hastaneye götürdüğü anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

BURSA'da özel halk minibüsü şoförü Selahattin Bila'nın, araçta fenalaşan Suriye uyruklu öğrenci Yaser Homs'u (15) hastaneye götürdüğü anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

İnegöl'de Suriyeli lise öğrencisi Yaser Homs, salı günü okula gitmek için özel halk minibüsüne bindi. Homs, bir süre sonra göğsünün ağrıdığını söyleyerek, şoför Selahattin Bila'dan yardım istedi. Homs'un fenalaşmasının üzerine Bila, minibüsteki diğer yolcuları indirerek hastaneye doğru ilerlemeye çalıştı. Bu sırada Bila, seyir halindeki jandarma ekibini durdurup, "Araçta yolcu var, bana yolu açar mısın" dedi. Bunun üzerine jandarma ekibi de sirenlerle yolu açarak, hastaneye kadar minibüse öncülük etti. Bila, fenalaşan genci İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste müdahale edilen Homs'un kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Bir süre takibi yapılan Yaser Homs, taburcu edildi. Öte yandan şoförün, öğrenciyi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar, araç içi kamerasınca anbean kaydedildi.


YORUMLAR
500
Liseli genç fenalaştı, minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi... Araç kamerası o anları kaydetti Liseli genç fenalaştı, minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi... Araç kamerası o anları kaydetti Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket... Fenalaşan öğrenciyi hastaneye böyle yetiştirdi Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket... Fenalaşan öğrenciyi hastaneye böyle yetiştirdi
Kaynak: DHA

Tragger, İnegöl, Suriye, Homs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:25 "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
12:10 Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık
11:52 Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 14:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement