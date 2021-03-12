Son dakika haberleri... Minibüste 2 kilo 384 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı yol kontrolünde bir minibüste yapılan A.K. (17), 2 kilo 384 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Pazarcık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde şüpheli araçları durdurup aradı, içindekilere kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste narkotik köpeği ile yapılan aramada, yolculardan A.K.'nin poşetinde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, A.K.'yi gözaltına aldı.