Son dakika haberleri | Minibüsü çaldılar orhangazi polisinden kaçamadılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Minibüsü çaldılar orhangazi polisinden kaçamadılar

14.07.2022 16:02
Son dakika haberleri | Minibüsü çaldılar orhangazi polisinden kaçamadılar

Son dakika haber... Bursa'nın Organgazi ilçesinde polisin peşine düştüğü plakasız minibüsün Gemlik'ten çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın Organgazi ilçesinde polisin peşine düştüğü plakasız minibüsün Gemlik'ten çalıntı olduğu ortaya çıktı. Araçtaki 2 kişiden biri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri polisi plakasız panelvan modeli bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan ve içinde iki kişinin bulunduğu minibüs kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile minibüs arasındaki kovalamaca Orhangazi ovasında bir çiftlik evinin yakınlarında son buldu. Polis ekipleri minibüsün sürücü koltuğunda bulunan E.B.(17) isimli şahsı gözaltına alırken diğer şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı.

16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldükten sonra minibüs içine bırakıldığını tespit eden polis ekipleri plaka üzerinden yaptıkları sorgulama ve şahsın ifadesinden minibüsün Gemlik'ten çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan E.B. sorgu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinden kaçan diğer şahsın yakalanması için ise polis ekipleri araştırma başlattı. - BURSA

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Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı Otoyolda otomobil yangını Otoyolda otomobil yangını
Kaynak: İHA

Orhangazi, Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Minibüsü çaldılar orhangazi polisinden kaçamadılar - Son Dakika

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