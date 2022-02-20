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Son dakika haberleri! Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti

20.02.2022 11:32

Gelen son dakika haberine göre ORDU'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan görme engelli Haydar Yıldırım (57), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan görme engelli Haydar Yıldırım (57), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Nizamettin Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan E. (35) idaresindeki 28 NG 052 plakalı minibüs, geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen görme engeli bulunan Haydar Yıldırım'a çarptı. Minibüsün altında kalan Yıldırım'ı, fark eden sürücüsü aracını durdurdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla minibüsü kaldırarak Yıldırım'ı çıkardı. Sağlık ekibi Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Hasan E., gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti

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Haydar Yıldırım, Görme Engelli, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti - Son Dakika


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