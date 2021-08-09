Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı - Son Dakika

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yayaların arasına daldığı kazada yaralanan 8 kişiden biri olan otopark görevlisi İdris Emir (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emir'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan sürücü Ahmed El Reşidi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, 1 Ağustos'ta Osmangazi ilçesinde, turistlerin uğrak noktalarından İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kuveyt'ten Bursa'ya tatile gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı hızlanan minibüs özel bir otoparka girerek, yayaların arasına daldı. Minibüs, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra dururken, sürücü polise giderek teslim oldu. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed El Reşidi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

OTOPARK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan otopark görevlisi İdris Emir, geçen cumartesi günü, doktorların tüm çabasına rağmen tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emir'in cenazesi, İnkaya Mezarlığı'nda defnedildi. İdris Emir'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan Ahmed El Reşidi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.