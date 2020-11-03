Son dakika haberleri... Minik Ayda için hastaneye köfte ekmek ve ayran getirdiler - Son Dakika

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi girişi

Firma çalışanlarından görüntüler

Gökhan Eker ile röportaj

Nesrin Eray ile röportaj

AA Muhabiri Sergen Sezgin'in anonsu

Firma yetkililerinin hastaneye köfte ekmek ve ayran götürmesi İZMİR - İzmir'de bir firma, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan minik Ayda Gezgin ve aynı hastanede tedavileri devam eden depremzedeler için köfte ekmek ve ayran getirdi.