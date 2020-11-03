Son dakika haberleri... Minik Ayda için hastaneye köfte ekmek ve ayran getirdiler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Minik Ayda için hastaneye köfte ekmek ve ayran getirdiler
03.11.2020 13:30
Son dakika haber... Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi girişi Firma çalışanlarından görüntüler Gökhan Eker ile röportaj Nesrin Eray ile röportaj AA Muhabiri Sergen Sezgin'in anonsu Firma yetkililerinin hastaneye köfte ekmek ve ayran götürmesi İZMİR - İzmir'de bir firma, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından...
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi girişi
Firma çalışanlarından görüntüler
Gökhan Eker ile röportaj
Nesrin Eray ile röportaj
AA Muhabiri Sergen Sezgin'in anonsu
Firma yetkililerinin hastaneye köfte ekmek ve ayran götürmesi İZMİR - İzmir'de bir firma, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan minik Ayda Gezgin ve aynı hastanede tedavileri devam eden depremzedeler için köfte ekmek ve ayran getirdi.
Son Dakika Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı