Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bağırsaklarda ters dönme nedeniyle dışkı yapamama olarak bilinen "hirschsprung" hastalığına yakalanan minik Berat'ın ailesi, bebeklerinin ameliyatla sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

İlçeye bağlı Kepez Mahallesi'nde yaşayan Yağmur ve engelli Adem Önder çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Berat, doğduktan 4 gün sonra kusma ve karın şişkinliği yaşadı.

Ailenin ilçedeki hastaneye başvurması üzerine "hirschsprung" teşhisi konulan bebeğe, Kocaeli'deki özel bir hastanede yapılan ameliyatla ostomi torbası bağlandı.

Çeşitli şehirlerde birçok hastaneye müracaat etmesine rağmen maddi imkansızlıklardan dolayı çocuğunu sağlığına kavuşturacak ameliyatı yaptıramayan aile, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

"Bir evladımı kaybettim diğerini de kaybetmek istemiyorum"

Baba Adem Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 29 Ocak'ta geçirdikleri trafik kazasında 5 yaşındaki oğlunu kaybettiklerini, eşinin o sırada 4 aylık hamile olduğunu söyledi.

Kazada kendisinin de sakat kaldığını belirten Önder, şöyle konuştu:

"Kaza nedeniyle çocuğum engelli doğdu. Doğduktan 3-4 gün sonra kusma ve karın şişkinliği nedeniyle hastaneye başvurduğumuzda 'hirschsprung' teşhisi konuldu. İlk ameliyatını Kocaeli'de özel bir hastanede oldu. İkinci ameliyatını yaptırabilmek için Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'daki devlet hastanelerine gittim. İstanbul'da 7-8 devlet hastanesi dolaştım, Ankara'ya 13-14 sefer gittim. Pandemi süreci de girince hastaneler kabul etmiyor bizleri. Özel hastanelere gönderdiler. Özel hastanelere gittiğimizde ameliyatı gerçekleştirebileceklerini belirterek bizden 35 bin lira talep ettiler."

"İkinci ameliyatı parasızlıktan yaptıramadık"

Önder, hiçbir yerden geliri olmadığını, sadece engelli maaşı alabildiğini belirterek "İkinci ameliyatı parasızlıktan yaptıramadık. Normalde şimdiye kadar ameliyat olması gerekiyor. Yaşıtları yürümeye başlarken oğlum yürüyemiyor. Bağırsaklarından ötürü parmak uçlarına basıyor, ayak üzerine basamıyor. Bir an önce ameliyat olması gerekiyor." dedi.

Çaresizliğini dile getiren Önder, "Devletimizden ve hayırseverlerden yardım istiyorum. Kendim için hiçbir şey istemiyorum, çocuğumun bir an önce kurtulmasını istiyorum. Bir evladımı kaybettim diğerini de kaybetmek istemiyorum." diye konuştu.

Anne Yağmur Önder de bir evladını trafik kazasında kaybetmenin acısını yaşarken diğer evladının da sağlık problemiyle doğduğunu anlatarak, "Canım yanıyor. Bir evladımı kaybettim, bu evladımı da kaybetmek istemiyorum. Torbanın olduğu alan kanıyor bazen de şişiyor. Bazen patlıyor, dışkı içinde kalıyor. Poşetle yaşamak çok zor. Anne olarak bir an önce kurtulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.