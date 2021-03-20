Minik Muhammet bu kez yunus polislerle buluştu - Son Dakika

Minik Muhammet bu kez yunus polislerle buluştu

4,5 yaşındaki Muhammet Motora bindi, siren çaldı

Kendisi gibi giyinen polislerle bir araya geldi

DÜZCE - Düzce'de bir ihbar üzerine gittikleri mahallede polis kıyafeti ile dışarı çıkan ve olaya müdahil olmak için giden Muhammet Emin, polis ekiplerince evine bırakılmıştı. 4,5 yaşındaki Muhammet Emin'i bu sefer giydiği kıyafetlerdeki Yunus polisleri ziyaret etti. Minik Muhammet bu sefer motora bindi siren çalıp polis ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giydiği baş komiser kıyafeti ile Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde gerçekleşen olaya yardım etmeye giden, daha sonra polis amcaları tarafından evine kadar bırakılan minik Muhammet Emin'i bu sefer yunus polisleri ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Minik Baş komiser devriyede' diyerek paylaşılan video sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize yunus timleri minik baş komiseri ziyaret etti. Üniformasını giydiği Motorize yunus timlerini karşısında görünce ne yapacağını şaşıran 4,5 yaşındaki Muhammet Emin, motora binerek siren çaldı. Polis ağabey ve ablaları ile fotoğraf çekilen minik baş komiser, yunus polislerine selam vererek uğurladı.