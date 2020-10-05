Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda - Son Dakika

Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalan iki öğrenciden biri olan Hamit Erdem Özpolat, heyecanla Külliye'ye gideceği günü bekliyor.

Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalan iki öğrenciden biri olan Hamit Erdem Özpolat, heyecanla Külliye'ye gideceği günü bekliyor.

Bahçeşehir Koleji 2. sınıf öğrencisi Özpolat'ın uluslararası yarışmalarda ödülleri bulunuyor.

Kentte düzenlenen TEKNOFEST'te beraberindeki Kaan Baydemir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çalan ve Erdoğan tarafından Külliye'ye davet edilen Özpolat, davetin geleceği günü heyecanla bekliyor.

Özpolat, Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle piyanoya daha çok önem verdiğini söyledi.

Külliye'ye gitmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Özpolat, "Eğer gidersem benim için çok büyük bir hatıra olur. Heyecanlanıyorum, telefonun geleceği günü bekliyorum." dedi.

Anne Kübra Özpolat da oğlunun yeteneğini şans eseri keşfettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Okula başladığında okuma yazmayı bildiği için canı sıkılmasın hobi olsun diye piyanoya başlattık. Fakat sonradan buradaki öğretmenleri kulağının çok iyi olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğini söylediler. Onların da yönlendirmesiyle biz Hamit'in piyano derslerine asıldık. Okulda da her fırsatta bize piyano imkanı sundular. Kendisini geliştirmesi için katkı sağladılar, teşvik ettiler. Bu şekilde Hamit çok kısa sürede çok ilerledi. Çok güzel başarılar elde etti biz de çok gururluyuz."

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek adına çalışmalar yürütülüyor

Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver de Bahçeşehir Koleji olarak sosyal takip programları yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip, geliştirmek ve bunları kayıt altına almak adına ana okulundan 8. sınıfa kadar çalışmalar yürütmekteyiz. Buradaki amaç keşfedilmeye değer yönlerini ortaya çıkarıp öğrencilerimiz adına nitelikli gelecek sunabilmek. Her daim yetenek konusunda bir şey oluşmasa da en azından kaliteli hobilerinin olması, nitelikli süreç yönetebilmeleri, nitelikli becerilerle dünya vatandaşı olarak geleceğe hazırlanabilmeleri adına öğrencilerimiz için portfolyo dosyası oluşturup 8. sınıfın sonunda onların liselere kabülünde yardımcı olacak bir envarter oluşturuyoruz. Uygulamalı derslerimizle anaokulundan itibaren öğrencilerimizin bu yeteneklerini keşfediyoruz."

Müzik öğretmeni Ahmet Can Çeteci ise Özpolat'ın yeteneğinin küçük yaşta keşfettiklerini belirterek, "Hamit, arkadaşları teneffüste dışarda oynarken kendisi koşarak müzik sınıfına geliyor. Sürekli piyano çalıyordu, kendisi bu yönde çok iyi ilerledi." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda
Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda
Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda
Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gaziantep, Külliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıf daha okula başlıyor Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 23:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Minik piyanistin gözü Külliye'den gelecek telefonda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei