Üye Girişi
Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK - Son Dakika

Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK

05.07.2021 17:47

Son dakika haberleri: KÜTAHYA'da Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Miralay Mehmet Nazım Bey'in adı, Çöğürler Tren İstasyonu'na yapılacak kitabe ile yaşatılacak.

KÜTAHYA'da Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Miralay Mehmet Nazım Bey'in adı, Çöğürler Tren İstasyonu'na yapılacak kitabe ile yaşatılacak.

Kurtuluş Savaşı döneminde en büyük destanların yazıldığı Kütahya- Eskişehir bölgesinde farkındalık oluşturmak isteyen Mürettep Müfreze grubu, 1921 yılında şehit düşen 4'üncü Tümen Komutanlarından Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının yaşatılması için harekete geçti. Grup üyeleri, 1921 yılında Yumruçal sırtlarından ağır yaralı halde getirilen Miralay Mehmet Nazım Bey'in şehit olduğu Çöğürler İstasyonu'na adının verilmesi için Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ile hazırladıkları dilekçeyi geçen nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kütahya Gar Müdürü Seyfettin Erkan'a teslim etti.

TCDD yetkilileri, istasyona Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının verilmesi talebiyle ilgili olarak, kurum tarihinde istasyonların bulundukları bölge ile anıldıkları belirtilerek, şehidinin adının istasyondaki kitabe ile anılmasının uygun olacağını düşündüklerini ifade edildi. Yapılan açıklamada, 'Çöğürler İstasyonu'nda şehit olan Milli Mücadele Komutanımızın isminin istasyona verilmesi talebi, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkılması adına titizlikle incelenmiştir. TCDD Milli Mücadele Komutanımız Şehit Miralay Nazım Bey'in başarılarını anlatan bir kitabe yaptırılarak istasyonda anısı yaşatılacaktır. Milli mücadelede canları pahasına bu vatanı savunan tüm şehitlerimizi gelecek nesillere hatırlatmak hepimizin görevidir. TCDD'nin istasyonda Şehit Nazım Bey'in anısının yaşatılması için desteği sürecektir' denildi.

'ANISI YAŞASIN'

Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ise Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının istasyonda yaşatılmasını istediklerini söyledi. Kalem, 'Çöğürler İstasyonu'nda şehit olan Nazım Albayımızın anısını yaşatmak için bir grup gönüllü vatandaşlarımız geldi. Beraber Kütahya Garına dilekçe verdik. Çöğürler İstasyonu'nun bir köşesinde anısının yaşatılmasını istiyoruz. Çöğürler Muhtarı olarak ben canı gönülden destekliyorum. Ne yapılacaksa yaparız. 15 Temmuz'da şehit olan Nazım Bey'in eğer yetişirse bu tarihten sonra da isminin yaşatılmasını istiyoruz, bizi mutlu eder. Her türlü desteği vereceğiz' diye konuştu.

Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK
Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK
Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK
Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK

Kurtuluş Savaşı, Mehmet Nazım, Şehit, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Metropoll'dan gündeme damga vuracak 18:16 Metropoll'dan gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım 17:59 Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti 17:02 Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt 15:38 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu         
19:27
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı         
19:01
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı         
18:06
Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi         
17:38
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil         
16:42
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 19:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: MİRALAY NAZIM BEY'İN ADI, ŞEHİT OLDUĞU ÇÖĞÜRLER TREN İSTASYONU'NDA YAŞATILACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement