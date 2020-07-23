Ayasofya'da 500 kişilik cemaat ile ilk Cuma namazının kılınacak olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Ecdad mirasına sahip çıkmıştır. Medeniyetimizin bu eşsiz kazanımının Fatih'in iradesine ve fetih hukukuna uygun olarak asli hüviyetine kavuşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz"dedi.

'Yanlış hesap Danıştay'dan dönmüştür'

'Fatih İstanbul'un Fatih'i, Ayasofya ise Camiidir' diyen Başkan Miran, Ayasofya'nın aslına dönmesinin milletin Ayasofya Camii üzerinden Türkiye'nin egemenliğine kast eden dayatmalara boyun eğmeyen kararlılığını hukuken de tespit ve tescil ettiğini belirtti. Miran sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayasofya üzerinden milletimizin değerleri üzerinde tesis edilen vesayet havası dağılmış, hürriyete vurulan prangalar parçalanmıştır. İstanbul'un fethini "işgal" gören ve göstermeye yeltenenler; "Zulüm 1453'te başladı" diyerek tarihi tahrif, fethi tahkir, fetih ruhunu tahfif edenlerin hevesleri kursağında kalmıştır. 86 yıllık yanlış hesap 567 yıllık hakikati silememiş, yanlış hesap millet iradesine çarpıp Danıştay'dan geri dönmüştür. Türkiye'nin en büyük emek örgütü Konfederasyonumuz Memur-Sen olarak 1 milyonu aşkın üyemizin çelik iradesiyle Ayasofya Camii konusunda milletimizle birlikte ortaya koyduğumuz direniş ve iradenin hakkaniyetle neticelenmesinin haklı onur ve gururunu milletimizle birlikte yaşıyor, 86 yıldır Ayasofya Camii için mücadele eden herkese ve her kesime minnettarlığımızı ifade ediyor, Medeniyetimizin bu eşsiz kazanımının Fatih'in iradesine ve fetih hukukuna uygun olarak asli hüviyetine kavuşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. " - ANTALYA