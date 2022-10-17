Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren kayınbiradere 19 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren kayınbiradere 19 yıl hapis cezası

17.10.2022 11:12

Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren kayınbiradere 19 yıl hapis cezası Sarıyer'de miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan eniştesini silahla öldüren kayınbiraderin yargılandığı davada karar açıklandı.

Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren kayınbiradere 19 yıl hapis cezası

İSTANBUL - Sarıyer'de miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan eniştesini silahla öldüren kayınbiraderin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Mustafa Berk'i 2 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sarıyer'de aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan eniştesi Ünsal Köse'yi silahla ateş ederek öldüren sanık kayınbirader Mustafa Berk'in 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Berk ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Esra Köse de katıldı.

Taraflar arasındaki husumetin derinleştiği kaydedildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, maktul Ünsal Köse'nin sanığın kayınbiraderi olduğunu, taraflar arasında ortak miras bırakanın mallarının paylaşımıyla ilgili olarak olayın meydana geldiği tarihten 3-4 yıl öncesine tekabül edecek şekilde problemler bulunduğunu, bu yönden sanığın babasının vesayet altına alınması için dava açtığını, dava açılmasından sonra taraflar arasındaki husumetin derinleştiğini ve zaman zaman sanıkla maktulün tartıştığını, ayrıca aralarında tehdit ve hakaretleşmelerin de olduğunu aktardı.

Açıklanan mütalaada, maktulün olay sırasında bıçağa hamle yaptığı, bunun üzerine sanığın oluşan tahrikin etkisiyle yakın mesafeden maktule hayati bölgelerini hedef alarak ateş ettiği de belirtildi.

Mütalaada, sanık Mustafa Berk'in haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Berk, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatını talep etti.

Müşteki Köse ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Mustafa Berk, beraatını talep etti.

Toplamda 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Mustafa Berk'i maktul Ünsal Köse'ye yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tartışmanın kim tarafından başlatıldığının belli olmaması ve bazı tanıkların daha önce maktulün, sanığın bulunduğu ortamlarda kendisine tahrik edici davranışlarda bulunduğunu da dikkate alan heyet, bu cezayı 18 yıla indirdi.

Mahkeme ayrıca, sanık Berk'i 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 19 yıl hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren kayınbiradere 19 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Miras anlaşmazlığında eniştesini öldüren kayınbiradere 19 yıl hapis cezası - Son Dakika
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