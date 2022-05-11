Son dakika haberleri! 'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Mustafa Gürcan'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Nizamettin Gürcan (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Nizamettin ve Mustafa Gürcan kardeşler arasında, aileden kalan miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nizamettin Gürcan, tabancayla kardeşine ateş etti. Mustafa Gürcan, başına isabet eden mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Nizamettin Gürcan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Nizamettin Gürcan, emniyetteki eşlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen Gürcan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.