Son dakika haberleri! Miray bebeğin ölümüne ilişkin dava: 2 doktorun kusurlarının tespiti için dosya bilirkişiye gönderildi - Son Dakika

FATİH'te 6 yıl önce özel hastanede vücuduna 1 doz verilmesi gereken ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin 2 doktorun yargılandığı davada, olayda sanıkların kusurlarının tespit edilmesi için dosya bilirkişiye gönderildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Elvis K. ve Nurettin Onur K.'nın avukatları katıldı. Duruşmada Miray bebeğin annesi Nurcan Türkan ve babası Şahin Türkan ile avukatları da hazır bulundu.

"NORMAL UYGULAMA DOZUNDAN YÜKSEK"

6 aylık Miray Türkan'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulunca mahkemeye gönderilen raporda, bebeğin ölümünün digoksin intoksikasyonu (zehirlenme) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. Verilen ilacın dozunun normal uygulama dozundan yüksek miktarda olduğu, bu nedenle Doktor Elvis K.'nın ilaç uygulamasının hatalı olduğu, hatalı eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. 19 Kasım 2015'te Doktor Nurettin Onur K. tarafından digoksin tedavisine başlandığı, bu kararın uygun olduğu kaydedildi. Ancak ilaç order (enjekte eden) eden hekimin Elvis K. olduğu, ilaç dozu hususunda Dr. Nurettin Onur K.'ya danışılmadığı, bu nedenle Dr. Nurettin Onur K.'nın tıbbi uygulama hatası olmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu, hastane yönetimi ve bebeğin tedavisine katılan diğer hekim ve sağlık personelinin tıbbi uygulama hatası bulunmadığı, yoğun bakım dışı takip ve tedavisinin tıp kurallarına uygun görüşüne yer verildi. Müşteki anne ve babanın avukatı Semih Gündoğdu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporların dikkate alınarak davanın artık karara bağlanmasını talep etti.

"İLACI KULLANMASINI İSTEYEN DİĞER DOKTORDUR"

Sanık Elvis K.'nın avukatı ise "Müvekkilimin ilacı kullanmasını isteyen diğer sanık olan doktordur. Bu sebeple raporlar yeterli değildir.Bu nedenle Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık Nurettin Onur K.'nın avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları reddettiğini belirtti. Duruşma savcısı mahkemeden eksik hususların giderilmesini talep etti. Müşteki avukatı tekrar söz alarak sanıkların en üst hadden ceza almasını istedi.

SANIKLARIN KUSURLARI TESPİT EDİLSİNMahkeme heyeti dosyanın bilirkişiye gönderilerek, davaya konu olan olayda sanıkların kusurlarının tespit edilmesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 20 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen olay şöyle oldu: Miray Türkan'ın ailesi, bebeklerini akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği hastalıkları dolayısıyla Fatih'de bir hastaneye götürdü. İddiaya göre hastanede yanlış tedavi ve aşırı dozda ilacın etkisiyle Miray Türkan hayatını kaybetti. Adli Tıp İhtisas Kurulu 24 Mart 2016 tarihli raporunda, Miray Türkan'ın kanındaki digoksin miktarının ölüm meydana getirecek düzeyde olduğunu, ölümün zehirlenme sonucunda olduğu bilgilerine yer verildi. İddianamede, görevli doktorlar Nurettin Onur K. (52) ve Elvis K.(40) hakkında "Taksirle ölüme sebep verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.