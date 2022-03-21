Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü

21.03.2022 21:21
Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile çeşitli alanlarda iş birliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile çeşitli alanlarda iş birliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Al Nahyan ile görüştü.

Sisi, iki ülke ve halkını bir araya getiren tarihi ilişkilerden bahsederek, BAE ile çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılmasına yönelik arzusunu dile getirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan da ülkesinin Mısır ile ikili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki ortaklıklarından övgüyle söz ederek, iş birliğinin artırılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında bugün Mısır'a gelen Al Nahyan'ın ziyaretinin ne kadar süreceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü
Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü - Son Dakika


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