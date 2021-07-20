Son dakika haberleri! Mısır'da 2 bin 75 tutuklu, çıkan af kararıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Mısır'da Kurban Bayramı ve 23 Temmuz Devrimi'nin 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle 2 bin 75 mahkum hakkında af kararı çıktı.

Devlet gazetelerinden Ahram'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan af kararı kapsamında 2 bin 75 mahkum serbest bırakıldı.

Kurban Bayramı ve 23 Temmuz Devrimi'nin 69'uncu yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af kararının koşullarına ilişkin bilgi verilmedi.