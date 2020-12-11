Son dakika haberleri... Mısır'da Çin aşısının uygulanmasına gelecek saatlerde başlanacak - Son Dakika

Mısır'da Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının riskli gruplara uygulanmasının gelecek saatlerde başlayacağı duyuruldu.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamasına göre, dün Mısır'a ulaşan Çin aşısı, gelecek saatlerde öncelikli sırada yer alan riskli gruplara ücretsiz olarak yapılacak.

Çinli "Sinopharm" firmasının ürettiği aşının ilk sevkiyatı, Mısır'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) getirildi.

Bakanlık, söz konusu aşının salgını önlemede yüzde 86, virüse karşı antikor üretmede yüzde 99, orta ve ağır vaka seviyesine ulaşmayı engellemede yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Aşının dağıtımında önceliğin sağlık personelleri, karantina altındakiler, göğüs ve ateş hastalıkları hastanelerine, tümörlü ve böbrek yetmezliği hastalarına 21 gün arayla iki doz halinde uygulanacağı duyuruldu.