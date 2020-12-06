Son dakika haberleri... Mısır'da hastaneye giren deve görenleri şaşırttı - Son Dakika

Mısır'ın Gize kentinde bir deve, Oseem Hastanesi'ne girdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Görenleri şaşkına çeviren deve hastaneden çıkarmaya çalışılırken, Hastane Müdürlüğü sosyal medyada gelen tepkilerin ardından olaya ilişkin soruşturma başlattı. - KAHİRE

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