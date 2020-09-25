Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 835'e yükselirken, Bahreyn'de bir günde 687 kişi enfekte oldu.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 138 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 835'e, vakaların 102 bin 141'e, iyileşenlerin sayısının da 102 bin 513'e çıktığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 687 kişinin enfekte olduğu, 736 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vakaların 67 bin 701'e, iyileşenlerin sayısının da 60 bin 853'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.