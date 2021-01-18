Son dakika haberleri | Mısır'da Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı keşfedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mısır'da Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı keşfedildi

18.01.2021 16:57
Son dakika haberleri | Mısır'da Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı keşfedildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'de yer alan Saqqara nekropolünde Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı ile 50'den fazla lahite ulaşıldığını belirtti.

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'de yer alan Saqqara nekropolünde Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı ile 50'den fazla lahite ulaşıldığını belirtti. Bakanlık, araştırmalar sonucunda lahitlerin 2 bin 500 yıldan daha eskiye dayandığını ifade etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Saqqara nekropolünde yürütülen arkeolojik araştırmalar sonucunda tarihe ışık tutan bir keşfe imza atıldı. Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır bilimci Zahi Hawass başkanlığındaki arkeolog ekibi tarafından Saqqara nekropolünde yürütülen arkeolojik araştırmalar sonucunda, Kral Teti'nin eşi Kraliçe Naert'in cenaze tapınağına ulaşıldığı belirtildi. Kazılar sırasında tapınağın yanında tuğladan yapılmış 3 adet depoya ulaşıldığını ifade eden Bakanlık, cenaze tapınağının 10 ila 12 metre altında, Milattan Önce 11. ve 16. yüzyıla ait 52 mezarın keşfedildiğini ve 50'den fazla lahite ulaşıldığını aktardı. Yapılan araştırmalar sonucunda lahitlerin, 2 bin 500 yıldan daha eskiye dayanan Mısır'ın Ptolemaios döneminde hüküm süren "Yeni Krallık" üst düzey yetkililerine ait olduğu kaydedildi.

Aynı zamanda kazılarda 4 metre uzunluğunda Ölüm Kitabı adındaki papirüsün bulunduğunu aktaran Zahi Hawass, tapınağın genel planına ulaşıldığını belirtti. Son keşfin Saqqara'nın Yeni Krallık dönemine ait tarihine ışık tutacağını aktaran Hawass, "Bulgu, Eski Krallığın altıncı hanedanının ilk firavunu olan Kral Teti'nin gömülü olduğu piramidin yakınında keşfedildi" ifadelerini kullandı. İddialara göre, kazılarda keşfedilen Ölüm Kitabı'nın yeni gömülenlere yeraltı dünyasında rehberlik ettiği düşünülüyor.

Onlarca piramide, antik manastıra ve hayvan mezarlarına ev sahipliği yapan ve antik Mısır'ın başkenti Memphis'in geniş bir nekropolü olan Saqqara, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Aynı zamanda Kasım ayında Nekroplde düzenlenen kazılarda 100'den fazla sağlam lahit keşfedilmişti.

Öte yandan Mısır'ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in 2011 yılında görevden alınmasının ardından yıllarca süren siyasi kargaşa ve çıkan ayaklanmalar nedeniyle zarar gören turizm sektörünü son yıllarda canlandırmak adına Mısır hükümeti, bu yıl Giza platosunda "Büyük Mısır Müzesi" adında yeni bir müze açmayı planlıyor.

(İHA)

Kahire, Turizm, Cenaze, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mısır'da Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı keşfedildi - Son Dakika


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