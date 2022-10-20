Son dakika haberleri! Mısır'daki Ezher Kurumu Avustralya'nın "Batı Kudüs" kararından memnun - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mısır'daki Ezher Kurumu Avustralya'nın "Batı Kudüs" kararından memnun

20.10.2022 16:20
Son dakika haberleri! Mısır'daki Ezher Kurumu Avustralya'nın "Batı Kudüs" kararından memnun

Son dakika haberler... Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Avustralya'nın Batı Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Kurumdan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, Kudüs'ün önceden olduğu gibi gelecekte de Filistin'in ebedi başkenti olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Ezher'in Filistin davası konusundaki değişmez tutumuna dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının haklarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Avustralya'nın geri alma kararı

Avustralya hükümeti, bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim'de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirterek, Canberra'nın "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" kaydetmişti.

Avustralya'nın 2018'de bir önceki Başbakan Scott Morrison döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararını eleştiren Wong, bu adımı "tek taraflı ve tehlikeli bir karar, kazanımsız risk" diye nitelemişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mısır'daki Ezher Kurumu Avustralya'nın 'Batı Kudüs' kararından memnun - Son Dakika

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