Son dakika haberleri! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri "ilhak" planını görüşmek için Filistin'de - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri "ilhak" planını görüşmek için Filistin'de

Son dakika haberleri: Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını görüşmek için Filistin'e geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını görüşmek için Filistin'e geldi.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ve Mısır'ın Filistin Büyükelçisi İsam Aşur ile bazı Filistinli yetkililer tarafından karşılandı.

Şukri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Filistinli kaynaklar, Abbas-Şukri görüşmesinin ana gündem maddesinin İsrail'in "ilhak" planı olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, daha önce Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'ın Filistin'e olan "desteğini" vurgulamış ve Dışişleri Bakanı Şukri başkanlığında bir heyeti bu destek mesajını iletmek üzere Filistin'e göndereceğini ifade etmişti.

Şukri, dün Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin-İsrail meselesini ele almıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 'ilhak' planını görüşmek için Filistin'de - Son Dakika
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