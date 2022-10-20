Son dakika haberleri... Mısır İsrail'i Filistin topraklarına yönelik saldırılarına son vermeye çağırdı

Mısır, İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında düzenlediği saldırıları derhal durdurması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin topraklarında son birkaç gündür Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin yanı sıra Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gelişmeleri, İsrail'in aralıksız devam eden saldırı ve provokasyonlarını büyük endişeyle takip ediyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin'in son dönemde şiddetli ve tehlikeli bir hal alan gerilimlere tanık olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır, kısır döngü halini alan şiddet, saldırı ve provokasyonların derhal durdurulması, hayatları ve yaşam koşulları günden güne risk altında olan sivillere yönelik koruma sağlanması çağrısında bulunuyor."

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ayrıca, uluslararası toplumu İsrail-Filistin arasında yeniden sükünetin sağlanması ve iki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasına riayet edilmesi için sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria, son dönemde silahlı olaylarda artışa sahne oluyor.

İsrail güçlerine Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında, 8 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus ve Cenin kentlerine baskınlar düzenlemiş, çıkan olaylarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü.

Kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup, yaptıkları açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

İsrail askerleri, 12 Ekim'de de Nablus kentini kuşatma altına almıştı.