Mısır ordusu, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır deniz kuvvetlerinin, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığını belirtti.

Gözaltına alınan balıkçıların Muhammed Adil Berdevil, Nadir Şeluf ve Mahmud es-Suaydni olduğunu aktaran Ayaş, Filistinli balıkçıların gözaltına alınma gerekçelerine ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Mısırlı yetkililerden ise henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Mısır deniz kuvvetlerinin, Gazzeli balıkçıların Mısır kara sularına girmeleri durumunda karadan uyarı ateşi açtığı veya denizden bu tür müdahaleler yaptığı belirtiliyor.