Son dakika haberleri | Mısır sulamaya giden genç ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mısır sulamaya giden genç ölü bulundu

03.07.2022 23:07
Son dakika haberleri | Mısır sulamaya giden genç ölü bulundu

Son dakika haber: Kayseri'nin Bünyan ilçesinde babasıyla mısır sulamaya giden 27 yaşındaki genç suyun içinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde babasıyla mısır sulamaya giden 27 yaşındaki genç suyun içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Elbaşı mahallesinde babasıyla birlikte mısır sulamak için tarlaya giden Alaaddin K. (27), bir süre sonra babası tarafından suyun içerisinde hareketsiz bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alaaddin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlstıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Mısır sulamaya giden genç ölü bulundu - Son Dakika

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