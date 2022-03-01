Son dakika haberleri | Mısırlı sunucuların Ukrayna meselesindeki "Libya benzetmesi" iki ülke arasında gerginliğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mısırlı sunucuların Ukrayna meselesindeki "Libya benzetmesi" iki ülke arasında gerginliğe neden oldu

01.03.2022 15:44
Son dakika haberleri | Mısırlı sunucuların Ukrayna meselesindeki "Libya benzetmesi" iki ülke arasında gerginliğe neden oldu

Son dakika haberi: Mısır'daki bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Amr Edib ile gazeteci Imadiddin Edib'in, Rusya-Ukrayna savaşını Libya ile Mısır arasındaki duruma benzetmeleri iki ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açtı.

Mısır'daki bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Amr Edib ile gazeteci Imadiddin Edib'in, Rusya- Ukrayna savaşını Libya ile Mısır arasındaki duruma benzetmeleri iki ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açtı.

Gazeteci yazar Imadiddin Edib, "MBC Masr" kanalına bağlanarak Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu sırada Edib ile program sunucusu Amr Edib, Rusya-Ukrayna savaşını Libya ile Mısır arasındaki duruma benzetti.

Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında konuşan Edib, "Olaya ulusal ve bölgesel güvenlik açısından bakıldığında, düşünsene birileri sınırına dayanıyor ve füzelerini yerleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Sunucu Edib'ın araya girerek, "Libya sınırlarında olduğu gibi" ifadelerini kullanması üzerine gazeteci Edib, "Evet, örneğin Libya. Bu durumda sen bekleyip, izleyecek misin?" dedi.

Mısır'ın Trablus Maslahatgüzarı, Libya Dışişlerine çağrıldı

Mısırlı ünlü sunucu Amr Edib'in açıklamalarının ardından Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Mısır'ın Trablus Maslahatgüzarı Tamir Mustafa'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananların Mısır ve Libya arasındaki ilişkilere benzetilmesi "Libya egemenliğine ve ulusal birlik hükümetine saygısızlık" olarak nitelendirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı: Gazetecilerin yorumu bakış açımızı yansıtmıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafiz, yaptığı yazılı açıklamada, medya organlarının özgürce faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Hafiz, Libya hakkında yorum yapan gazetecilerin açıklamalarının ise Mısır'ın bakış açısını yansıtmadığını kaydetti.

Gazetecilerin yaptığı yorumu "şahsi görüş" olarak niteleyen Hafiz, "Mısır her zaman Libya'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmuştur." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mısırlı sunucuların Ukrayna meselesindeki 'Libya benzetmesi' iki ülke arasında gerginliğe neden oldu - Son Dakika


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