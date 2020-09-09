Son dakika haberleri... MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada karar sanığa hapis cezası, 2 sanığa... - Son Dakika

Son dakika haberleri... MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada karar sanığa hapis cezası, 2 sanığa...

Son dakika gelişmesine göre LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu...

Son dakika haberleri... MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada karar sanığa hapis cezası, 2 sanığa..., System.String[]
LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 5 sanık hakkında hapis cezası verirken, 2 sanığa beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıklar Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e aynı suçtan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapis cezası verildi. Ayrıca tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tahliyelerine karar verildi. Sanıklar Barış Terkoğlu ile Eren Ekinci'nin ise beraatine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

Daha sonra sanıkların son sözleri alındı. Sanık Hülya Kılınç, "Yapmış olduğum iş gazetecilik faaliyetidir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Barış Pehlivan, "Bu davada Odatv ve yazdığım kitaplar yargılanmak istendi. Ben gazeteciliği başka şekilde yapmayı bilmiyorum. Böyle de devam edeceğim" diye konuştu. Sanık Murat Ağırel ise "Yaptığım gazetecilik faaliyetidir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da beraatını talep etti.

Mahkeme verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e aynı suçtan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapis cezası verildi. Sanıklar Ağırel, Çelik ve Keser hakkında adli kontrollerin ise kaldırılmasına karar verildi.

TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tahliyelerine karar verildi. Mahkeme, bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

İKİ SANIĞA BERAATOdatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Eren Ekinci'nin ise "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan beraatlerine karar verildi. Mahkeme beraat eden Barış Terkoğlu'nun soruşturma aşamasında tutuklandığını ve sonra serbest bırakıldığını belirterek kararın kesinleşmesinin ardından tazminat isteminde bulunabileceğini belirtti. Ayrıca Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin avukatlık ücreti olan 6 bin 810 TL'nin Maliye Hazinesi'nden alınarak sanıklara ayrı ayrı ödenmesine de hükmedildi. Mahkeme, sanık Terkoğlu hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına karar verdi.

"DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GİZLİ BELGELERİ AÇIKLAMA" SUÇUNDAN 7 SANIĞA BERAATAyrıca Firari sanık Erk Acarer dışındaki tüm sanıklar hakkında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan beraat kararı verildi.

FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILMASINAFirari sanık Erk Acarer'in ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.


- İstanbul

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 20:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada karar sanığa hapis cezası, 2 sanığa... - Son Dakika

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