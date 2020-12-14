Son dakika haberleri | MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı

14.12.2020 11:48
Son dakika haberleri | MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan çalışmalarla İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına darbe indirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan çalışmalarla İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına darbe indirildi.

İran'ın, İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığı bilgisi üzerine MİT tarafından yapılan operasyonda İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla MİT olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalarla Arap Mücadele Hareketi'nin İsveç kolunu yöneten Chaab'ın, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğü tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre eski eşi, Chaab'ı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki bir adrese gelen Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindiğinde bayıltılarak kaçırıldı. İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalanarak gözaltına alındı.

İran istihbaratına çalışan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ülkesinde hakkında idam kararı alınınca Türkiye'ye kaçmıştı. 2007'de cinayet suçlamasıyla Türkiye'de yargılanan Zindaşti, FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanılmıştı. İlerleyen yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Zindaşti, 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. Daha sonra İran'da ortaya çıkan Zindaşti'nin suç faaliyetlerini burada sürdürdüğü tespit edilmişti. - İSTANBUL

Türkiye, Darbe, Milli, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Tilkinin ağzından otomobilinin anahtarını 'sucukla' kurtardı! Eğlenceli anlar kamerada Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor         
11:50
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı         
11:26
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır         
11:05
'Türkiye'nin otomotiv üssü' Bursa'dan 11 ayda 6 milyar dolarlık ihracat 'Türkiye'nin otomotiv üssü' Bursa'dan 11 ayda 6 milyar dolarlık ihracat         
11:01
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor         
09:40
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor 12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor         
08:44
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 12:32:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei