MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi

22.04.2022 11:18

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan 2 teröriste MİT tarafından 20 Şubat'ta Aynularab'da operasyon yapıldı.

PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.

MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi

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MİT'TEN TERÖR OPERASYONU 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT'TEN TERÖR OPERASYONU 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı... MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı...

Suriye, Kobani, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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