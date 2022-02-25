Son dakika haberleri... MİT ve emniyetten DEAŞ'ın finans şebekesine ortak operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MİT ve emniyetten DEAŞ'ın finans şebekesine ortak operasyon

25.02.2022 16:20
Son dakika haberleri... MİT ve emniyetten DEAŞ'ın finans şebekesine ortak operasyon

Son dakika gündem haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve emniyet, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik yürüttüğü çalışmayla örgütün faaliyetlerini ortaya çıkardı.

MİT'in istihbaratıyla, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Yakalanan örgüt mensupları emniyetteki ifadelerinde, Suriye'deki DEAŞ mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığını, yardımların Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiğini ve bunun gizlilikle yürütüldüğünü anlattı.

Ayrıca örgüt üyeleri, DEAŞ'a katılmak isteyenlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini organize eden "Hicret Ofisi"nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığına yönelik itirafta bulundu.

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MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt... MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt... Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı

Türkiye, Finans, Milli, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MİT ve emniyetten DEAŞ'ın finans şebekesine ortak operasyon - Son Dakika


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