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Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15.12.2021 11:06
Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre,13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gara, Irak, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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