Son dakika haberleri! MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağına neden olan sıkıntıları çözdüklerini, 11 Eylül Cuma günü anlaştıkları futbolculara imza töreni yapacaklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci'nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı.