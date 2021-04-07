MOBESE'yle maskesiz avı - Son Dakika

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MOBESE'yle maskesiz avı

Bursa'da kurallara uymayanlar MOBESE kameraları tarafından tespit ediliyor

BURSA - Bursa'da koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara MOBESE kameraları tarafından tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından uyarıda bulunuluyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde bulunan ekipler, Bursa'da bin 500 MOBESE kamerası tarafından pandemi sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşları tespit ediyor. Vatandaşlar sahada görevli polis ekipleri tarafından uyarılırken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai müeyyide uygulanıyor. Yetkililer, salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşları alınan tedbirlere riayet etmeye çağırdı.