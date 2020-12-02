Yangın, öğle saatlerinde, Bağ Essan Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Atölyedeki talaşların tutuşmasıyla yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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