Üye Girişi
Son dakika haberleri... Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı

04.06.2021 11:33
Son dakika haberleri... Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Resmi Gazete'de ki 4 Haziran Cuma günü yayımlanan kararla birlikte MDF ihracatına takip getirilerek, mobilya sektörünün 2021 hedefi 4,5 milyar dolarlık ihracatının önü açılırken, iç piyasada da tüketiciye fiyat artışı yansımayacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de ki 4 Haziran Cuma günü yayımlanan kararla birlikte MDF ihracatına takip getirilerek, mobilya sektörünün 2021 hedefi 4,5 milyar dolarlık ihracatının önü açılırken, iç piyasada da tüketiciye fiyat artışı yansımayacağı belirtildi.

Uzun bir zamandır mobilya sektörünün yaşamış olduğu ham madde sıkıntısının ana gündem maddesi olan MDF'ye 4 Haziran Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında takip getirildi. Ham madde sıkıntısını dile getiren sektör temsilcilerinden biri olan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, MDF ihracatına takip getirilmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "Uzun bir zamandır sektör olarak MDF, yonga levha bulamıyorduk. Oysa Türkiye, MDF, yonga levha üretiminde Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci üreticisi konumunda yer alıyor" dedi.

Çalışkan, son olarak Çin'e 41 vagon malzeme gittiğini dile getirerek, "20 günlük kapanmada üretilen bütün MDF'ler Çin'e gitti. Rakamlara baktığınız zaman geçen seneye göre sunta&MDF ihracatında dolar bazında tam yüzde 71'lik bir artış görüyorsunuz. Sunta&MDF üreticileri tüm sektörler içerisinde ihracatta 4. sıraya kadar yükseldiler" ifadelerini kullandı.

Gürcan: "Mobilya ihracatının önündeki engel kalktı"

İhracatta kilogram başına minimum 25 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, hammadde ihracatına düzenleme getirilmesiyle mobilya ihracatı hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

Gürcan, her yıl ihracatını yüzde 10, 15 oranında artıran mobilya sektörünün yaklaşık 200 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek, "Katma değerli ihracat konusunda da önemli bir performans sergiliyor. Bu hammaddeyi içeride sattığınız zaman çok daha katma değerli çok daha değerli ve marka değerini düzeltecek şekilde Türkiye'ye bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Hammadde bulamadığınız zaman üretim yapılamaz, istihdam düşer. Bu yüzden hammadde ihracatına getirilen düzenleme kararı hem sektörümüz hem ekonomimiz için olumlu bir karar oldu. Biz de ihracatın durdurulması yerine kota getirilmesini istiyorduk. Bir yandan da hammaddesi petrokimyadan gelen ithalat yapmak zorunda kaldığımız sünger, cila ürünlerinde de ve kumaşta da sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı
Son dakika haberleri... Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı

Koray Çalışkan, Haziran, Gazete, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor         
12:11
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası         
11:44
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor         
10:38
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement