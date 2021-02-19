Son dakika haberleri | Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresinde çatışma
19.02.2021 02:17
Son dakika gündem haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında silah sesleri duyuldu.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında silah sesleri duyuldu.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı otel çevresinde çatışma çıktı.
Aynı zamanda eski cumhurbaşkanı da olan 2 ismin kaldığı Nasaha Blood Otelinin çevresinde Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışma hala devam ediyor.
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