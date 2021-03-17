Son dakika haberleri! Moldova'da 1916 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Moldova'da 1916 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

17.03.2021 22:27
Son dakika haberleri! Moldova'da 1916 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük seviye ulaştı.

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük seviye ulaştı.

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün ise 18 Mart 2020'de kayıtlara geçtiği ülkede, salgının başlangıcından bu yana 1916 vakayla en yüksek günlük rakam tespit edildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 1916 artarak 208 bin 928'e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 34 artışla 4 bin 436'ya çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 1345 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 182 bin 108'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 64 artarak 5714'ye yükseldi.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülke genelinde olağanüstü halin (OHAL) ilan edilmesini önerdi.

Moldova'da ocak ortasında 300'ün altına düşen günlük Kovid-19 vaka sayısı, şubat ortasında yeniden binin üzerine çıktı.

Ülkede, 25 Şubat'ta 1736, 11 Mart'ta 1896 vaka tespit edildi.

Moldova'da 14 binden fazla kişi aşılandı

Moldova'da 2 Mart'ta Kovid-19 karşı başlayan aşılama süreci devam ediyor.

Gönüllülük esasına dayanan aşılama, Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya'nın Moldova'ya ulaştırdığı İngiliz- İsveç üretimi AstraZeneca aşısıyla yapılıyor.

Şimdiye kadar 14 binden fazla kişinin aşılandığı ülkede, ilk etapta sağlık personeli aşılanıyor.

İkinci etapta 60 yaş üstündekilerin yanı sıra kronik hastalığı olanlar ile ülkenin güvenlik ve savunma alanında çalışanlara aşı uygulanacak. Üçüncü aşamada ise tüm vatandaşlar aşı olabilecek.

Moldova'da Kovid-19 süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmiş ve 15 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama 1 Ekim 2020'de devreye girmişti.

Virüse karşı tedbirlerin yeniden sertleştirildiği Moldova'da, Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" aşısı, Rus yapımı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısı ile AstraZeneca aşısı tescil edilmişti.

Münir Karaloğlu, Moldova, 18 mart, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Moldova'da 1916 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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