Son dakika haberleri | Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden OHAL ilan edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden OHAL ilan edildi

31.03.2021 22:25
Son dakika haberleri | Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden OHAL ilan edildi, System.String[]

Son dakika haberler: Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Moldova Parlamentosunun Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, ülke genelinde OHAL'in 1 Nisan-30 Mayıs arasında yeniden ilan edilmesine yönelik karar kabul edildi.

Buna göre, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, OHAL sürecince vatandaşların ülkedeki tehlikeli bölgelerden tahliye edilmesi, karantina gibi önlemlerin alınması, ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili düzenlemelerin yapılmasına yönelik karar alabilecek

Ayrıca devlet kurumları ve şirketler, esnek çalışma koşullarına geçebilecek ancak çalışanların işten çıkarılması da yasaklanabilecek.

Kovid-19 vaka sayısı 230 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 1871 artarak 230 bin 241'e yükseldi.

Vakalardan 11 bin 788'in çocuk, 19 bin 314'ün sağlık çalışanı, 959'unun da hamile olduğu belirtildi.

Virüs kaynaklı ölü sayısı ise 45 artışla 4 bin 960'a çıkarken, hayatını kaybedenlerden 107'sinin sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Ülkede, son 24 saatte 2 bin 93 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı da 207 bin 852'ye ulaştı.

Moldova'da 40 binden fazla kişi aşılandı

Moldova'da 2 Mart'ta Kovid-19'a karşı başlayan aşılama süreci kapsamında, şimdiye kadar 40 bin 321 kişinin aşılandığı bildirildi.

Gönüllülük esasına dayanan aşılama, AstraZeneca ve BioNTech- Pfizer aşılarıyla yapılıyor.

İlk etapta sağlık personelinin aşılanmaya başladığı Moldova'da, ikinci etapta 60 yaş üstündekilerin yanı sıra kronik hastalığı olanlar ile ülkenin güvenlik ve savunma alanında çalışanlarına aşı uygulanacak. Üçüncü aşamada ise tüm vatandaşlar aşı olabilecek.

Moldova'da Kovid-19 süreci

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart 2020'de virüs kaynaklı ilk ölümün ise 18 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, ocak ortasında 300'ün altına düşen günlük Kovid-19 vaka sayısı, şubat ortasında yeniden 1000'in üzerine çıkmıştı.

Moldova'da 24 Mart'ta 2 bin 273 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmiş ve 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama 1 Ekim 2020'de devreye girmişti.

Virüse karşı tedbirlerin yeniden sertleştirildiği Moldova'da, Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" aşısı, Rus yapımı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısı ile İngiliz- İsveç üretimi AstraZeneca aşısı tescil edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden OHAL ilan edildi - Son Dakika


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