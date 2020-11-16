Son dakika haberleri: Moldova'da seçimleri eski Başbakan Sandu kazandı - Son Dakika

Moldova'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, yüzde 56 oy oranıyla eski Moldova Başbakanı Maia Sandu kazandı.

Moldova'da 1 Kasım tarihinde yapılan seçimlerde, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri ve eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36.16 ile en çok oy alan aday olmuştu. Ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32.61 oy alarak seçimlerde 2. olmuştu. Ülkedeki seçim sistemine göre, hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi üzerine seçimler ikinci tura kalmıştı. Moldova halkı, seçimlerin ikinci turu için dün sandık başına gitti. Yerel saatle 07: 00 itibariyle ülke içinde 2 binden fazla, yurt dışında ise 139 oy kullanma noktasında başlayan oy verme işlemlerinin 21: 00'de sona ermesinin ardından sayım işlemi hızlıca gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği yanlısı Sandu, Dodon'a fark attı

Oy sayım işlemleri devam ederken 23: 00'te seçmenine seslenen Dodon, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunan rakibi Sandu'ya sükunet çağrısında bulundu. Dodon, açık ara ile Sandu'nun önünde olduğunu ve büyük ihtimalle seçimleri kazanacağını belirterek; 2-3 gün içinde yeni reformlar için parlamentoda toplantı yapacağını söyledi. Dodon'un bu açıklamasının ardından ise Sandu, Dodon'ı geride bırakarak aradaki farkı açmaya başladı.

Toplamda 3 milyon 287 bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde kesin olmayan sonuçlarına göre AB yanlısı Sandu, mevcut Cumhurbaşkanı Dodon'a fark attı. Gece 03: 00 sıralarında oyların yüzde 98.51'i sayılırken, Sandu yüzde 55.89 oy aldı. Rusya yanlısı politikaları ile tanınan Dodon ise yüzde 44.11 oranında oy aldı. - KİŞİNEV