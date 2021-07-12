Son dakika haberleri! Moldova'daki erken genel seçimi Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi önde götürüyor - Son Dakika

Moldova'da yapılan erken genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı olarak bilinen Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) partisi önde götürüyor.

Doğu Avrupa ülkelerinden Moldova'da halk, erken genel seçimler için sandık başına gitti. Ülkede yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 21.00'da sona erdi. Oy sayma işleminin başlaması ile resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 37,16'sının sayıldığı ve Batı yanlısı olarak bilinen Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 42,34'ünü alarak seçimi önde götürdüğü aktarıldı. Eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nden oluşan siyasi bloğun (BECS) ise oyların yüzde 33,86'sını aldığı bildirildi. Yarın seçimlere ilişkin ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Sandu, Rusya yanlısı Igor Dodon'un müttefikleri tarafından engellendiğini söylediği reformları uygulamak için 101 sandalyeli mecliste çoğunluğu kazanmayı umuyor. Yargı sistemini elden geçirmek, maaşları artırmak ve yolsuzlukları cezalandırmayı kolaylaştırmak için anayasayı değiştirmek isteyen Sandu, "Vatandaşları oy kullanmaya ve Moldova'yı hırsızlardan ve yolsuzlardan temizlemek için bir adım daha atmaya çağırıyorum" dedi.

Genel seçimler için tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde ve 150'si yurt dışında, 41'i Moldova sınırları içinde bulunmak üzere toplam 2 bin 150 sandık kuruldu. Yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon 282 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölge ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'den itibaren sandıklar açılmıştı. Seçimleri yaklaşık 2 bin 400 yerel ve 600 yabancı gözlemci takip ederken, seçmenlerden en az 3'te 1'inin oy kullanması halinde seçim geçerli sayılacak. Genel seçimlerde 20 parti, 2 blok ve 1 bağımsız aday meclisteki 101 sandalye için yarışıyor.

Moldova'da "Başbakan krizi"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yerine göreve gelmişti. Dodon'un dönemindeki Başbakan İon Chicu ise Sandu'nun zaferinin ardından istifa etmişti. Chicu'nun istifasından sonra Sandu, 31 Aralık 2020'de Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici Başbakan olarak atamıştı. Sandu daha sonra, Natalya Gavrilitsa'yı başbakan adayı olarak önermiş ancak Gavrilitsa 11 Şubat'ta mecliste güvenoyu alamamıştı. Başbakanlık için ikinci bir aday önerilmiş fakat 25 Mart'taki meclis toplantısında milletvekili sayısının yeterli olmaması nedeniyle sorun yine çözülememişti. Son olarak 29 Mart'ta Sandu, meclisin feshedilmesine ilişkin gerekli şartların oluşup oluşmadığının tespiti için Moldova Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş, mahkemeden meclisin feshedilmesi için uygun şartların oluştuğu kararının çıkmasının ardından parlamento feshedilmişti. Erken genel seçimlerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu. - KİŞİNEV