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Son dakika haberleri... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani Kovid-19'a yakalandı

04.01.2022 19:06
Son dakika haberleri... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani Kovid-19'a yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Moritanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazvani'nin Cezayir'e yaptığı resmi ziyaretin ardından Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

Gazvani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine üç günlük resmi ziyaret için 27 Aralık 2021'de bu ülkeye gitmişti.

31 Aralık 2021'de Moritanya basınına yansıyan haberlerde, üç bakanda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği belirtilmişti.

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cumhurbaşkanı, Moritanya, Cezayir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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