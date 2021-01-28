Son dakika: Mostafa Mohamed, Galatasaray'da - Son Dakika

Son dakika: Mostafa Mohamed, Galatasaray'da

28.01.2021 23:47
Son dakika: Mostafa Mohamed, Galatasaray'da, System.String[]

Son dakika haber: Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki golcü futbolcu Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki golcü futbolcu Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Mısırlı futbolcunun 1.5 yıllık kiralık olarak gittiğini ifade edildi.

Galatasaray'da Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in transferi tamamlandı. Kulübü Mısır temsilcisi Zamalek, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Mohamed'in sarı-kırmızılılara transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, anlaşmanın detayları da verildi. 23 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllık kiralık olarak gittiği belirtilirken, kulübün 2 milyon Dolar kiralama bedeli alacağı ifade edildi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar da Mısırlı futbolcunun 4 milyon Dolar karşılığında satın alma opsiyonunun olduğu aktarıldı.

(İHA)

Galatasaray, Zamalek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mostafa Mohamed, Galatasaray'da - Son Dakika


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