Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu - Son Dakika

Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu

28.02.2021 02:57

Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu -Kazadan sonra kaybolan moto kurye 1 saat sonra 1 kilometre ileride ölü bulundu Denizli'de bir moto kurye yol kenarında ölü bulundu.

Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu

-Kazadan sonra kaybolan moto kurye 1 saat sonra 1 kilometre ileride ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de bir moto kurye yol kenarında ölü bulundu. Kimliği sonradan belli olan kuryeye ait motosikletinin olaydan 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kazaya karıştığı ortaya çıktı. Kuryenin kazadan sonra bir kilometreye sürüklendi mi ya da başkaları tarafından mı götürüldü henüz öğrenilemedi.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kişinin Enes Dailli olduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Dailli'nin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak bölgede kısa süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarını araştırdı. Dailli'nin cansız bedeninin bulunmasından 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kendisinin kullandığı 20 V 9563 plakalı motosikletinin kazaya karıştığı öğrenildi.

Arkadaşları hastane hastane ararken 1 kilometre ileride bulundu

Dailli'nin motosikletinin karıştığı kaza ihbarına giden ekiplerin sadece olay yerinde motosikletin olduğunu sürücü ve ya ikinci bir araç bulunmadığını tespit etti. Motosiklet sürücünün yaralı olma ihtimaline karşı polis ekipleri ve Dailli'nin arkadaşlarının hastane hastene gezdiği öğrenildi. Moto kurye olan Enes Dailli'nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise bilinmiyor. Dailli'nin cansız bedeninin bulunduğu alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı gizemini koruyor. Kazanın meydana geldiği bölge ile Dailli'nin cansız bedenini bulunduğu bölge arasını titizlikle inceleyen ekipler, yerdeki kan izlerini fark etti. Ancak o kan izlerinin Dailli'ye mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Arkadaşları ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.

Dailli'nin hayatını kaybettiği bilgisini alan arkadaşları ile arkadaşlarının ailesi bölgeye geldi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları Dailli'nin canice aracın altına alınarak buraya kadar sürüklendiğini ve en son ara sokağa atıldığını düşündüklerini söyledi. Olay yerine gelen Dailli'nin arkadaşlarından birinin babası, 'Bu nasıl vicdansızlıktır. Bir frende mi yapmadın? Adamı oradan buraya kadar sürüklemişler. Çok iyi bir çocuktu, bu dünyada iyiler yaşamıyor" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu
Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu

Münir Karaloğlu, Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü: Seçkin piyadeler Rapçi Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı Antalya sahilleri kısıtlamadan muaf olan turistlerle doldu taştı Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap
Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü         
00:49
Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı         
23:25
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü         
20:50
Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti         
20:00
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu         
12:43
Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü         
11:10
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı         
09:59
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 03:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Moto kuryenin sır ölümü...Arkadaşları hastanede ararken kaza yerinden 1 kilometre ileride bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei