Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada

09.04.2022 13:50
Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika haberler... İZMİR'de, park halindeki motosikletin kilidi kırılarak çalınma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İZMİR'de, park halindeki motosikletin kilidi kırılarak çalınma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sait Karakaya, park halindeki motosikletinin çalındığını fark edince polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan incelemede, kimliği belirsiz kişinin, motosikleti önce sürüklediği ardından kilidi kırarak uzaklaştığı belirlendi. Polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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